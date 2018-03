rbb-exklusiv: Nach der Putin-Wahl - Platzeck mahnt zur Gelassenheit

Berlin (ots) - Der Vorsitzende des Deutsch-Russischen Forums,Matthias Platzeck, hat dazu aufgerufen, das Ergebnis derPräsidentenwahl in Russland trotz Manipulations-Vorwürfen zuakzeptieren. Nur so sei ein Neubeginn in den Beziehungen beiderLänder möglich, erklärte er am Montag im Inforadio vom rbb.Amtsinhaber Wladimir Putin gehe gestärkt aus der Wahl hervor.Zugleich kritisierte der frühere brandenburgischeMinisterpräsident, Russland werde vorschnell für den Giftanschlag aufden Ex-Spion Sergej Skripal verantwortlich gemacht. Dieses Vorgehenstelle grundlegende Rechtsprinzipien auf den Kopf.Platzeck beklagte: "Wir haben den Verdächtigen schon verurteilt."Dabei beginne die internationale Kontrollkommission erst jetzt mitihren Untersuchungen. "Ich finde das einen sehr, sehr schwierigenVorgang", sagte Platzeck.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell