rbb exklusiv: Polizisten krank durchs Schießen - Vize-Polizeipräsidentin offenbar frühzeitig informiert

Berlin (ots) - Nach Recherchen des rbb hat die BerlinerVize-Polizeipräsidentin, Margarete Koppers, offenbar über Jahre einemassive Gefährdung der Gesundheit ihrer Polizisten durch die marodenSchießstände in Kauf genommen. Das zeigt ein internes Protokoll übereinen "Jour fixe" mit der Vizepräsidentin und dem Gesamtpersonalratder Polizei, das dem rbb exklusiv vorliegt. Magarete Koppers war zudiesem Zeitpunkt sogar amtierende Polizeipräsidentin. Thema des "Jourfixe" war demnach der Sanierungsbedarf der Berliner Schießstätten aufder Grundlage von Gutachten, die sich vor allem auf dieBelüftungstechnik und auf "kontaminierte Atemluft" beziehen. Sowurde dargelegt, dass mit der "Begründung des Bestandschutzes derAnlagen" der Arbeitsschutz und Sicherheitsstandards wissentlichaußer Acht gelassen wurden - und das offensichtlich wohl über Jahre."Eine längerfristige Option sei das allerdings nicht," heißt esweiter und: "Die äußerst sensible Diskussion derSchießstandproblematik würde so immer erneut entfacht." Frau Kopperswollte sich auch auf Anfrage zu den Recherchen nicht äußern.Der rbb hatte das Thema immer wieder öffentlich gemacht und auchinterne Gutachten veröffentlicht, die belegen, wie gefährlich diemaroden Schießstände waren. Nach Recherchen des rbb sind vor allemSchießtrainer und Polizisten der Spezialeinheiten wie SEK betroffen.Einige sind an Krebs erkrankt, und inzwischen sind auch fünfTodesfälle bekannt. Die Polizisten erklären sich die Atem- undLungenbeschwerden vor allem auch mit der unzureichenden Be- undEntlüftung der Schießstände. Sie waren einem massiven Pulverdampf undgiftigen Mineralien ausgesetzt. Es gibt schon erste Klagen und einigeÄrzte sehen hier auch einen Zusammenhang.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgAbendschauChef vom DienstTel.: 030 - 97993 - 222 22abendschau@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell