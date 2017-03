rbb exklusiv: Pflegenotstand in Potsdam

Berlin (ots) -Sperrfrist: 17.03.2017 05:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.In Potsdam finden viele Pflegebedürftige keine ambulante Hilfemehr, manche bleiben zeitweilig völlig unversorgt.Das haben Inforadio-Recherchen ergeben.Beim Potsdamer Pflegestützpunkt melden sich täglich Patienten, dievergeblich Hilfe suchen. Die Kapazitäten der ambulanten Pflegedienstesind erschöpft, weil sie zu wenig Personal finden - ein bundesweitesProblem. Aber in Potsdam wird die Lage dadurch verschärft, dassPflegekräfte im benachbarten Berlin mehr Geld verdienen und dorthinabwandern.Uta Kitzmann, die Bereichsleiterin für Gesundheitssoziale Diensteund Senioren: "Wir reden nicht von Lücken zwischen Angebot undNachfrage, sondern von Gräben."Die Vergütungssätze werden von den Pflegekassen auf Landesebeneausgehandelt. Die Stadt Potsdam wirft den Kassen in diesemZusammenhang vor, ihrem Versorgungsauftrag nicht gerecht zu werden -sie sollen eigentlich ein ausreichendes pflegerisches Angebotsicherstellen. "Wenn immer mehr Pflegedienste das Weite suchen, wenndie Vergütung zu gering ist, kommen sie ihrem Versorgungsvertrag ganzeindeutig nicht nach. Aber die Stadt kann die Pflegekasse nicht dazuzwingen."Aber auch Bund und Länder müssten mehr Verantwortung übernehmen,um den zunehmenden Pflegenotstand zu lindern, kritisiert Kitzmann. Somüssten Pflegekräfte mehr Geld verdienen können - und bundesweiteinheitliche Vergütungssätze gelten: "Bund und Länder müssen denPflegeberuf endlich so attraktiv gestalten, dass wir eine Lösung fürdie Stadt Potsdam und das Land Brandenburg sehen. Ich sehe da imMoment keine positive Entwicklung."Die Stadt Potsdam hat einen Runden Tisch gestartet, an demKommune, Kassen und Pflegedienste gemeinsam über Lösungen für dieangespannte Lage beraten sollen. Die Stadt allein könnte nur ankleinen Stellschrauben drehen: günstigen Wohnraum für Pflegekräfteanbieten, die Parkmöglichkeiten für ambulante Dienste verbessern. Dassei aber, so Kitzmann, nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgINFOradioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell