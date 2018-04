rbb exklusiv: Personalmangel Grund für fehlende Kitaplätze

Berlin (ots) - Gäbe es genug Erzieherinnen und Erzieher könnteBerlin doppelt so viele Kinder in Kitas unterbringen, als zur Zeitauf einen Platz warten.Nach rbb-Recherchen liegt es aktuell ausschließlich am fehlendenPersonal, dass in Berlin Eltern für ihre Kinder keinen Kitaplatzfinden. Nach Schätzungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes suchenin der Stadt zur Zeit die Eltern von rund 3.000 Kindern nach einemKitaplatz. Gäbe es genug Erzieher, könnte das Problem sofort gelöstwerden. Nach Angaben der Bezirke könnten dann rund 6.000 Kitaplätzezusätzlich angeboten werden, denn die Räume stehen zur Verfügung.Besondere Probleme, Personal zu finden, haben die Kitas inBrennpunktkiezen, aber auch andere klagen über Schwierigkeiten.Dieses Personalproblem gibt es in ganz Deutschland, in Berlinallerdings ist es besonders groß. Das liegt unter anderem daran, dassin Berlin Erzieherinnen und Erzieher schlechter bezahlt werden, alsbeispielsweise in Brandenburg.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgradioBerlin 88,8Chef vom DienstTel.: +49 (0)30 979 93-34 210Fax: +49 (0)30 979 93-34 219aktuell@radioberlin.deplanung@radioberlin.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell