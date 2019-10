rbb exklusiv: Personalausschuss des DB-Aufsichtsrats votiert für Nikutta

Berlin (ots) - Ein Wechsel von BVG-Chefin Sigrid Nikutta zur Deutschen Bahn wirdwahrscheinlicher.Wie der rbb aus Bahnkreisen erfuhr, votierte der Personalausschuss desDB-Aufsichtsrats am Mittwochabend für Nikutta als neuesKonzern-Vorstandsmitglied.Für die 50-Jährige war es dem Vernehmen nach ein erfolgreichesVorstellungsgespräch im Personalausschuss. Wenn der Aufsichtsrat selbst in derkommenden Woche dem Votum folgt, wäre die Entscheidung endgültig. Nikutta würdeab nächstem Jahr als zusätzliches Mitglied in den Konzernvorstand einziehen, umdie verlustreiche Güterverkehrssparte wieder auf Kurs zu bringen.Mehrfach war sie für einen Posten bei der Bahn schon im Gespräch gewesen, nunklappt es offenbar. Die Berliner BVG verlässt sie dann nach fast zehn Jahren ander Spitze - auf so viele Dienstjahre brachte es kaum einer ihrer Vorgänger.Die BVG wäre nach Ansicht von Aufsichtsratschefin und WirtschaftssenatorinRamona Pop (Grüne) für eine Überbrückungszeit gut gerüstet. Für überstürztesHandeln in Sachen Nachfolge gebe es keinen Anlass.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb 88.8Chef vom DienstTel.: +49 (0)30 979 93-34 210Fax: +49 (0)30 979 93-34 219aktuell@rbb888.deplanung@rbb888.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell