rbb exklusiv: Panne bei Ermittlungen

Berlin (ots) - Nach rbb-Informationen konnten die Ermittler aufder Suche nach dem Attentäter am gestrigen Tag geplanteHausdurchsuchungen nicht durchführen, weil die Beschlüsse deszuständigen Gerichts dazu fehlten.Fehler und Unstimmigkeiten bei den Ermittlungsbehörden sollen dazugeführt haben. Die geplanten Durchsuchungen in Kreuzberg undPrenzlauer Berg fanden daher erst in den frühen Morgenstunden statt.Nach rbb-Informationen soll der Attentäter auf der Flucht nichtnur seine Geldbörse mit diversen Dokumenten, sondern auch sein Handyverloren haben.