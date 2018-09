rbb-exklusiv: Nur wenige Kontrollen bei Brandenburger Landwirten

Berlin (ots) -Sperrfrist: 17.09.2018 16:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Brandenburgs Landwirte werden nur selten durch Mitarbeiter derzuständigen Veterinärämter kontrolliert. Das ist das Fazit einerAnalyse des rbb-Verbrauchermagazins "SUPER.MARKT".Bei Recherchen zum Thema "Tierschutz in den Ställen" wurden alle14 Landkreise und die vier kreisfreien Städte gefragt, wie vieleMitarbeiter für die Überwachung der Betriebe mit Nutztierhaltungverantwortlich sind. Anlass für die Recherchen sind unter anderemBilder von Tierschützern, die zum wiederholten Mal Probleme bei derHaltung in großen Schweineställen dokumentieren.Fazit der Erhebung des rbb: 121 Mitarbeiter kontrollieren 68.970Einrichtungen. Darunter sind große Massentierhaltungen, wieSchweinemastanlagen, aber auch andere Nutztierhalter wie zum BeispielPferdehöfe und Kaninchenzüchter.Tierschützer und Verbraucher kritisieren, es gäbe einenZusammenhang zwischen der geringen Anzahl der Kontrollen undMissständen und fordern mehr Mitarbeiter, die unangekündigt und öfterin die Betriebe gehen. Der Landesbauernverband interpretiert dieRechercheergebnisse des rbb anders. Er verweist in einerStellungnahme darauf, dass die Betriebe darüber hinaus zahlreichefreiwillige Kontrollen durchführen und ist " [...] der Auffassung,dass die Dichte der Kontrolltätigkeit insgesamt ausreichend ist." Ererklärt weiter: "Wir können aufgrund der Auskünfte unserer Mitglieder[...] nicht bestätigen, dass haupterwerblich tätige Nutztierhalternur einmal in 16 Jahren vom zuständigen Veterinäramt besucht undkontrolliert werden."Laut Auskunft der Bundesregierung wird ein Betrieb in Brandenburgim Durchschnitt nur alle 16 Jahre überprüft.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgSUPER.MARKTAnsprechpartner:Tel.: 030 - 97993 - 37951Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell