Potsdam (ots) - Der außenpolitischen Sprecher derSPD-Bundestagsfraktion und Obmann im Auswärtigen Ausschuss, NilsSchmid, hat sich am Dienstagmorgen auf radioeins vom rbb für denStopp auch bereits genehmigter Rüstungsexporte nach Saudi-Arabienausgesprochen:"Man muss dann gegebenenfalls Schadensersatz leisten. Aber ichfinde als Teil eines Gesamtpakets gehört es dazu. Wir müssenfeststellen, dass die saudische Regierung deutlich aggressiverauftritt im Jemen-Krieg und auch gegenüber Regimekritikern imAusland. Das braucht eine Reaktion bei aller Bedeutung, die SaudiArabien in der arabischen Welt hat. Das können wir denen nichtdurchgehen lassen."Gleichermaßen, so Schmid weiter, müsse man aber die seit Jahrenvorsichtig geschehene gesellschaftliche Öffnung Saudi-Arabiensunterstützen.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgradioeinsChef vom DienstTel.: +49 (0)30 979 93-31 100cvd@radioeins.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell