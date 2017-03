rbb exklusiv: NRW-Verfassungsschutz kritisiert Berliner LKA

Düsseldorf/Berlin (ots) - Der nordrhein-westfälischeVerfassungsschutz war zu keinem Zeitpunkt darüber informiert, dassdas Berliner LKA die Observationsmaßnahmen gegen Anis Amrieingestellt hat.Das sagte der Chef des Verfassungsschutzes, Burkhard Freier, amMittwoch im Amri-Untersuchungsausschuss des Düsseldorfer Landtags.Hier müsse es künftig mehr Klarheit und Verbindlichkeit in denAbsprachen geben.Freier berichtete darüber, wie man sich in einer Sitzung desGemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum von Bund und Ländern mit denVertretern des Berliner Landeskriminalamtes über Amri ausgetauschthabe. Die Berliner Kollegen hätten dort lediglich angedeutet, dasssie überlegen, die Überwachung von Amri einzustellen. Das habe man soaber nie verbindlich erfahren, sagte Freier. Mit Blick nach Berlinfügte der Verfassungsschutzchef von Nordrhein-Westfalen hinzu, dasmüsse besser werden, es müsse verbindlich und nachhaltig erklärtwerden, ob etwas gemacht werde oder nicht.Strafrechtlich habe man bei Amri nie einen richtigen "Anpack"gefunden. Er habe immer nur geredet, aber nie gehandelt, so Freier.Dann nehme man andere Personen in Visier, die man für gefährlicherhalte.Auf die Frage, ob Amri ein V-Mann des Verfassungsschutzes gewesensei, entgegnete Freier mit einem klaren Nein. Es gebe die klareRegel, keine Gefährder anzusprechen, auch nicht Leute, gegen die einStrafverfahren laufe.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgRedaktion Investigatives und HintergrundMasurenallee 8 - 1414057 BerlinTel.: (030) 97 99 3-30333Fax: (030) 97 99 3-30309Mail: koordination@rbb-online.deInternet: www.rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell