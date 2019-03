rbb exklusiv: Myfest soll politischer werden

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) -Sperrfrist: 06.03.2019 05:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Das "Myfest" am 1. Mai in Berlin-Kreuzberg soll wieder politischerwerden. Das sagte die Bezirksbürgermeisterin vonFriedrichshain-Kreuzberg, Monika Herrmann (Bündnis 90/Die Grünen),rbb 88.8 im Vorfeld einer Informationsveranstaltung zum Myfest amMittwochabend in Kreuzberg."Die Anwohner wollen wieder ein politische Fest haben. Sie wollennicht ein Party-Fest haben, bei dem es nur um's Saufen geht, sondernsie wollen ganz klar eine starke politische Ausrichtung haben. Siewollen, dass es weniger Müll gibt und dass der Lärm in den spätenNachtstunden deutlich reduziert wird. Daraufhin haben wir uns mit derPolizei und den MyFest-Veranstaltern zusammengesetzt und überlegt,wie wir das Fest neu ausrichten können. Wir werden also vor allemeine sehr starke politische Ausrichtung haben. Das heißt, auf denBühnen werden mindestens zwei Stunden lang Gruppen die Möglichkeithaben, politische Positionen zu vertreten oder auch zu diskutieren.Von daher kriegen wir einen ganz anderen Charakter rein, als dass esnur um "Party, Party, Partys" geht. Also, da haben wir den erstenSchritt in eine gute Richtung gemacht und wir werden das für dienächsten Jahre auch weiter entwickeln, dass das Fest wieder einendeutlich politischeren Charakter kriegt."Den Plänen zur Neuausrichtung vorausgegangen war eine Befragungvon 5.000 Haushalten im Kiez zu den Wünschen der Anwohner. Rund 60Prozent sprachen sich dabei für den Erhalt des Festes aus.Das Myfest findet in diesem Jahr zum 16. Mal statt.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb 88.8Chef vom DienstTel.: +49 (0)30 979 93-34 210Fax: +49 (0)30 979 93-34 219aktuell@rbb888.deplanung@rbb888.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell