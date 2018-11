rbb exklusiv: Moritzplatz und Lichtenberg werden Kältebahnhöfe

Berlin (ots) - Auch in diesem Jahr wird es wieder Kältebahnhöfegeben, die für Obdachlose nachts offenbleiben.Nach rbb-Informationen sollen es die U-Bahnhöfe Moritzplatz undLichtenberg werden. Schon ab Mittwochabend könnten diese Bahnhöfeoffen bleiben, wenn der Senat seine Zusage einhalte, sagte amDienstag die BVG-Sprecherin. Es müssten Toiletten aufgestellt werdenund Streetworker sich nachts vor Ort um die Obdachlosen kümmern.Zuvor hatte Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Die Linke) an dieBVG appelliert, die Verkehrsbetriebe hätten als Landesbetrieb einesoziale Verantwortung, weiterhin Kältebahnhöfe nachts zur Verfügungzu stellen.Laut BVG handelt es sich um eine Gruppe von etwa 100 Obdachlosen,die nicht die in ganz Berlin vorhandenen Notschlafplätze derKältehilfe nutzen wollen.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgradioBerlin 88,8Chef vom DienstTel.: +49 (0)30 979 93-34 210Fax: +49 (0)30 979 93-34 219aktuell@radioberlin.deplanung@radioberlin.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell