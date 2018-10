rbb exklusiv: Mohring sieht CDU vor einmaliger Chance

Berlin (ots) - Angesichts des angekündigten Rückzugs vonBundeskanzlerin Angela Merkel als CDU-Chefin sieht der ThüringerVorsitzende der Christdemokraten Mike Mohring seine Partei vor einereinmaligen Chance.Merkels Entscheidung gebe der CDU einen Spielraum, in Ruhe überihr Profil nachzudenken, sagte Mohring am Dienstag im Inforadio vomrbb.Zudem könne man nun schauen, mit welcher Person an der Spitze sieam besten ihren Status als Volkspartei zurück gewinnen könne."Wir leiden doch als Volksparteien darunter, dass wir nach linksund rechts verloren haben. Wenn wir diese Wähler auf beiden Seitenwieder zurück gewinnen wollen, dann kann es nicht um eineRichtungsentscheidung gehen sondern darum, wer am bestenBindungskräfte entfalten kann, die die Volkspartei braucht, damit sieals Brückenbauer die Spaltung der Gesellschaft überwinden kann."Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgINFOradioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell