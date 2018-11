rbb-exklusiv: Merkel verhinderte den CDU-Abgeordneten Schuster als Verfassungsschutzchef

Berlin (ots) -Sperrfrist: 30.11.2018 03:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Nach Informationen des rbb-Inforadios sollte derCDU-Bundestagsabgeordnete Armin Schuster an die Spitze des Bundesamtsfür Verfassungsschutz wechseln.Darauf hatte sich Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) mit derSPD geeinigt, nachdem der damalige Verfassungsschutz-PräsidentHans-Georg Maaßen in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden war.Das erfuhr das rbb-Inforadio aus Fraktionskreisen. Der WechselSchusters zum Verfassungsschutz scheiterte nach rbb-Informationenjedoch am Widerstand von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).Schuster ist einer der profiliertesten Innenexperten derUnions-Bundestagsfraktion: er ist Obmann imBundestags-Innenausschuss, Vorsitzender des ParlamentarischenKontrollgremiums und des Untersuchungsausschusses zur Aufklärung desAnschlags auf dem Berliner Breitscheidplatz. In den vergangenenJahren gehörte er jedoch auch zu den schärfsten CDU-internenKritikern von Merkels Flüchtlingspolitik.Bundesinnenminister Seehofer akzeptierte das Veto Merkels undernannte daraufhin doch Thomas Haldenwang zum neuenVerfassungsschutz-Präsidenten. Seehofer hatte sich gemeinsam mit derSPD eigentlich gegen Haldenwang entschieden, da fraglich schien, obmit ihm ein echter Neuanfang im Bundesamt für Verfassungsschutzmöglich sei. Haldenwang war seit 2013 Vizepräsident des Bundesamts.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell