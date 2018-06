rbb-exklusiv: Mehr Sozialarbeiter für Berliner Schulen

Berlin (ots) -Sperrfrist: 06.06.2018 18:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Bis 2023 soll es an allen öffentlichen Berliner Schulen eine volleAusstattung mit Schulsozialarbeitern geben.Die Senatsverwaltung für Bildung teilte der rbb-"Abendschau" mit,dass sie in den Doppelhaushalten 2020/21 und 2022/23 jeweils 100Stellen pro Jahr zusätzlich plant, um alle Schulen mit mindestenseiner Sozialarbeiterstelle auszustatten.Dazu sagte die bildungspolitische Sprecherin der SPD, Maja Lasic:"Wir werden versuchen von Haushalt zu Haushalt gegebenenfalls auchmehr zu erreichen, das liegt auch an den Haushaltsüberschüssen und anweiteren Maßnahmen, aber das ist die Planung zu der wir unsverpflichten."Im Doppelhaus 2018/2019 sind bereits 1,2 Millionen Euro für 20neue Stellen eingesetzt. Eine Anmeldung für die Mittel imDoppelhaushalt 20/21 für insgesamt 200 neue Stellen ist bereitserfolgt.Die letzte Stufe des Plans fällt allerdings in die neueLegislaturperiode. Dazu die bildungspolitische Sprecherin der CDU,Hildegard Bentele: "Das ist überhaupt kein Zeitplan, wenn ichAktivitäten in die nächste Legislatur verschiebe, also 2023. DieKinder brauchen permanente Ansprechpartner und die Lehrer brauchenpermanente Entlastung und zwar schon ab diesem und dem nächstenSchuljahren und nicht erst ab 2023, wenn das große Paket greifensoll."Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgAbendschauChef vom DienstTel.: 030 - 97993 - 222 22abendschau@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell