rbb exklusiv: Meerapfel: Entscheidung für Berlinale-Doppelspitze ist eine gute Nachricht

Berlin (ots) - Die Entscheidung für die Doppelspitze bei derBerlinale ist nach Ansicht der Präsidentin der Berliner Akademie derKünste, Jeanine Meerapfel, eine gute Nachricht.Carlo Chatrian sei ein exzellenter Kenner der internationalenFilmszene und ein Liebhaber von künstlerischen Filmen, sagteMeerapfel am Freitag dem Inforadio vom rbb. Mariette Rissenbeek seieine großartige Managerin, die bisher German Films sehr gut gemanagthabe. Für die Berlinale als ein sehr großes Festival mit vielenHäusern und Programmen sei die Doppelspitze eine gute Lösung.Die Entscheidung für Rissenbeek sei zwar sehr gut, dass dieseselbst in der Findungskommission gesessen habe, sei allerdingspikant.Weiter sagte Meerapfel, unter dem Festivalleiter Dieter Kosslicksei die Berlinale gut gewesen, sie müsse nun weiterhin gut bleiben.Sie müsse international spannend, populär und intellektuell bleiben,Spaß machen und zum Nachdenken anregen. All das habe KosslicksBerlinale eigentlich getan.In einem offenen Brief hatte sich Meerapfel im vergangenen Jahrzusammen mit anderen Unterzeichnern für einen Neuanfang und eineNeuausrichtung der Filmfestspiele ausgesprochen.