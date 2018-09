rbb-exklusiv: #MeToo: Belästigungs-Vorwürfe in der Gedenkstätte Hohenschönhausen

Berlin (ots) - Sieben Frauen werfen dem stellvertretenden Direktorder Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen sexuelle Belästigung vor.Helmuth Frauendorfer soll über Jahre hinweg jungen Frauen in derAusbildung zu nahe getreten sein, indem er ihnen spätabendliche odernächtliche SMS geschrieben haben soll. Auch soll es zu körperlichenAnnäherungen und unerwünschten Berichten über sexuelle Vorliebengekommen sein. Helmuth Frauendorfer soll Mitarbeiterinnen zudem zumTrinken animiert und sie später zu sich nach Hause eingeladen haben -verbunden mit dem Angebot, bei ihm zu schlafen. Das geht ausumfangreichen Interviews und Gesprächen des rbb mit betroffenenFrauen hervor.Frauendorfer selbst lässt seinen Anwalt Fehlverhalten und Mangelan Sensibilität einräumen, betont aber, das abgestellt zu haben,nachdem er vor gut zwei Jahren vom Direktor der Gedenkstätte daraufangesprochen worden sei. Dem rbb liegen jedoch Berichte vor, die sichauch auf die Zeit nach 2016 beziehen.Der Direktor der Gedenkstätte, Hubertus Knabe, betont, Beschwerdenüber seinen Stellvertreter nach bestem Wissen und Gewissennachgegangen zu sein. Er habe Helmuth Frauendorfer schon im Frühjahr2016 einbestellt, ihm "derartige Kommunikationsformen untersagt" undim Wiederholungsfall Konsequenzen angedroht. Auch habe er nachweiteren Beschwerden, die allerdings nicht konkretisiert wordenseien, im Frühjahr 2018 Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. DasVerfahren sei dann von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden.Dessen ungeachtet sprechen die betroffenen Frauen von einem"strukturellen Sexismus" im Betriebsklima der Gedenkstätte. AuchHubertus Knabe habe gegenüber einigen von ihnen inadäquate Äußerungengetätigt. Der Stellvertreter und sein Direktor sollen so insgesamtein Klima erzeugt haben, das einem "Frauenbild der 50er Jahre"entsprochen habe. Hubertus Knabe weist auch solche Vorwürfe zurück:Die Stiftung Gedenkstätte Hohenschönhausen fühle sich einem modernenFrauenbild verpflichtet. Anzüglichkeiten gehörten nicht zu seinemSprachgebrauch. Er behandle seine Beschäftigten mit Respekt undWertschätzung. Dazu gehöre auch Anteilnahme an ihrem persönlichenLeben und "eine Prise Humor".Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgRedaktion Investigatives und HintergrundMasurenallee 8 - 1414057 BerlinTel.: (030) 97 99 3-30333Fax: (030) 97 99 3-30309Mail: koordination@rbb-online.deInternet: www.rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell