rbb-exklusiv: Maren Kroymann verteidigt Tübinger Bürgermeister Palmer

Berlin (ots) - Die Kabarettistin Maren Kroymann hat den TübingenOberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) in Schutz genommen."Es ist schwer, wenn man aus Tübingen neu in die Großstadt kommt.Bei mir damals war es auch schwer", sagte die aus Tübingen stammendeSchauspielerin in der rbb ABENDSHOW am Donnerstagabend. Man müsse ihmdas ein wenig nachsehen. "Der muss sich erst orientieren", soKroymann. Palmer habe womöglich von Kriminalität, Drogen undAusländern noch nie gehört, sagte sie augenzwinkernd weiter.Kroymann lebt seit dem Wintersemester 1971/72 in Berlin und istaktuell im Ersten mit ihrer gleichnamigen Satire-Show zu sehen.Palmer hatte nach Angaben der Zeitungen der Funke-Mediengruppegesagt, bei der Ankunft in Berlin denke er immer: "Vorsicht, Sieverlassen den funktionierenden Teil Deutschlands". Er komme mit derMischung "aus Kriminalität, Drogenhandel und bitterer Armut auf derStraße als spießbürgerliche baden-württembergische Grünen-Pflanze"nicht klar.