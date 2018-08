rbb-exklusiv: Lunapharm-Skandal: Durchsuchungen in Deutschland und der Schweiz - Zahl der Beschuldigten ausgeweitet

Berlin (ots) - Die Ermittlungen um gestohlene Krebsmedikamenteweiten sich nach Informationen des ARD Politikmagazins Kontraste unddes Nachrichtenmagazins Der Spiegel aus.So hat die Staatsanwaltschaft Potsdam im Rahmen desErmittlungsverfahrens rund um den Handel mit in Griechenlandgestohlenen und womöglich nicht mehr wirksamen Krebsmedikamentendurch die Firma Lunapharm am Mittwoch elf Wohn- und Geschäftsräume insechs Orten in Hessen durchsuchen lassen. Bei denDurchsuchungsmaßnahmen, bei denen Potsdamer Staatsanwälte vor Ortwaren, wurden umfangreiche Akten und Datenträger, jedoch keineMedikamente sichergestellt. Die Durchsuchungen fanden in Hessen inDarmstadt, Dreieich, Offenbach, Schlangenbad, Bad Homburg undWiesbaden statt. Die Anzahl der Beschuldigten in dem Verfahren wegendes Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei und des Verstoßes gegen dasArzneimittelgesetz wurde von zwei auf sieben erweitert. Die fünfneuen Beschuldigten im Alter von 29 bis 67 Jahren sindGeschäftspartner von Lunapharm - dies bestätigte diesStaatsanwaltschaft Potsdam Kontraste und dem Spiegel auf Anfrage.Durchsucht wurde unter anderem die in Wiesbaden ansässige FirmaRheingold Pharma-Medica Deutschland Ltd., die nach Informationen vonKontraste, genau wie die Firma Lunapharm, von einer griechischenApotheke illegal beschaffte Krebsmedikamente bezogen haben soll. Ausgriechischen Ermittlungsakten, die Kontraste exklusiv vorliegen, gehthervor, dass die Firma Rheingold Pharma-Medica Deutschland Ltd.allein 2016 für mehr als 1,4 Millionen Euro Medikamente von dergriechischen Apotheke geordert hat. Die Apotheke besaß keineBerechtigung zum Großhandel, zudem stammten die Krebsmedikamente ausdubiosen Quellen, unter anderem aus Diebstählen aus griechischenKrankenhausapotheken. Einer der Hauptbeschuldigten in dem Verfahrenist der 70-jährige Deutsch-Ägypter Mohamed Deyab Hussein, dem nachKontraste-Informationen die griechische Apotheke gehört und der auchhinter Rheingold Pharma-Medica Deutschland Ltd. stehen soll. Sozahlte Lunapharm Rechnungen für Medikamente aus der griechischenApotheke an Rheingold Pharma-Medica sowie auch direkt an DeyabHussein.Unterdessen wurden am Donnerstag nach gemeinsamen Recherchen vonKontraste und der Sendung "10vor10" des Schweizer Radio undFernsehens SRF in den frühen Morgenstunden auch im Schweizer KantonZug Geschäftsräume des Pharmagroßhändlers Hadicon AG durchsucht. Beiden Durchsuchungen, die von der Schweizer ArzneimittelaufsichtSwissmedic, die über Strafverfolgungskompetenzen verfügt, geleitetwurden, wurde umfangreiches Aktenmaterial sichergestellt. Auch dieHadicon AG unterhielt nach Informationen von KontrasteGeschäftsbeziehungen mit der griechischen Apotheke. Allein 2014orderte das Unternehmen laut der griechischen Ermittlungsakten fürknapp 1,7 Millionen Euro Medikamente von dort. Die Firma, die voneinem Deutschen geleitet wird, war 2012 schon einmal in denSchlagzeilen, als sie in den Handel mit gefälschten Krebsmedikamentenverwickelt war. Ein strafbares Verhalten konnte damals jedoch nichtnachgewiesen werden. Aus Abhörprotokollen griechischer Ermittler gehthervor, dass der Deutsch-Ägypter Deyab Hussein sich mit einemMitarbeiter der Hadicon AG über den Medikamentenhandel beriet unddabei einen Verantwortlichen der Hadicon AG als den "König desGroßhandels" titulierte.Weitere Spuren in dem Fall um die gestohlenen Krebsmedikamenteführen in die Niederlande und nach Italien. Damit deutet sich derVerdacht eines kriminellen und international tätigen Netzwerks vonMedikamentenhändlern an, das illegal beschaffte und aufgrund vonfalscher Lagerung womöglich unwirksame Krebsmedikamente mit hohenGewinnen in Europa in Umlauf brachte.Über den Fall berichtet Kontraste am Donnerstagabend um 21:45 Uhrim Ersten.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgKontrasteDas Magazin aus BerlinTelefon: +49 30 97993 22800Telefax: +49 30 97993 22809kontraste@rbb-online.dehttp://www.rbb-online.de/kontraste/Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell