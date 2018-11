rbb-exklusiv: Lütke Daldrup will BER-Prüfkriterien lockern

Berlin (ots) - Berlins Flughafengeschäftsführer Engelbert LütkeDaldrup will erreichen, dass die Prüfkriterien des TÜV für den BERgelockert werden. Das legen behördeninterne E-Mails nahe, die dem rbbexklusiv vorliegen.Darin heißt es, der Geschäftsführer der Flughafengesellschafterwarte von allen Beteiligten Unterstützung, um den neuen Flughafenin Schönefeld wie zuletzt geplant im Oktober 2020 fertigzustellen.Lütke Daldrup fordert demnach eine Einigung zwischen derBauaufsichtsbehörde im zuständigen Landkreis Dahme-Spreewald und derFlughafengesellschaft darüber, wie mit wesentlichen Mängeln auf derBaustelle umgegangen werden soll. Er sehe "eine Änderung dergesetzlichen Grundlagen als Möglichkeit zur Einhaltung des Termins".Flughafensprecher Hannes Hönemann bestätigte dem rbb ein Treffenim Brandenburger Infrastrukturministerium, widersprach zugleich aberder Interpretation, Lütke Daldrup mache die Einhaltung desEröffnungstermin abhängig von weicheren Prüfkriterien. Bislang müssenalle sicherheitstechnischen Gebäudeausrüstungen, also Einrichtungender Brandmeldeanlage, der Verkabelung und der Stromversorgung, vonSachverständigen überprüft werden. Dabei geht es um Fragen derBetriebssicherheit, Wirksamkeit und ordnungsgemäßen Beschaffenheitder Anlagen. Aus den E-Mails geht hervor, dass Lütke Daldrup denPunkt der ordnungsgemäßen Beschaffenheit streichen will. Damit könnteer sich etlicher Mängel entledigen, ohne dass sie wirklich behobenwerden müssen. In der Praxis würde das zum Beispiel bedeuten, dassder TüV nur noch prüft, ob Strom durch Kabel fließt, nicht aber, obdie Kabeltrassen auch normgerecht verlegt worden sind.Brandenburgs Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD)bestätigt Diskussionen mit Lütke Daldrup über Normen undPrüfverordnungen. Darüber werde man auch weiterhin diskutieren.Derzeit will sie dem Ansinnen des Flughafenchefs nicht nachkommen."Wir haben im Moment nicht vor, irgendetwas abzuschwächen oder zustreichen", so Schneider.Der zuständige Landrat Stephan Loge reagiert ablehnend. Er könnesich nicht vorstellen, dass die rechtlichen Prüfgrundlagen einfachden Bedürfnissen eines Investors angepasst werden, sagte er dem rbb.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgRedaktion Investigatives und HintergrundMasurenallee 8 - 1414057 BerlinTel.: (030) 97 99 3-30333Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell