rbb-exklusiv: Lindner spricht Großer Koalition die Zukunftsfähigkeit ab

Berlin (ots) - FDP-Chef Christian Lindner hat die Ziele der neuenGroßen Koalition angesichts der aktuellen Herausforderungen als nichtzukunftsfähig bezeichnet.Notwendig wäre ein Erneuerungsprozess, wie er in Frankreich mitPräsident Emmanuel Macron angeschoben wurde, sagte Partei-ChefLindner am Mittwoch im Inforadio des rbb. Die Weltlage ändere sich,Merkel stehe aber für ein "Weiter so". "Es ist eine Regierung, die,gemessen an dem, was notwendig ist, leider nicht genügt."Der Koalitionsvertrag sei in weiten Teilen identisch mit demJamaika-Sondierungsergebnis. Dennoch hob Lindner einen Punkt im neuenVertrag positiv hervor, und zwar die Reform des Bildungsföderalismus.Die FDP werde diese unterstützen. Bisher dürfe der Bund diesewichtigste gesellschaftliche Aufgabe aus falsch verstandenerKonkurrenz der Länder nicht mitfinanzieren. "Bei Jamaika war da keineReform möglich. Das ist gescheitert am Veto des grünenMinisterpräsidenten Kretschmann. Die große Koalition jetzt hat einenkleinen Spalt, die Tür zu einer Reform geöffnet - ein ganz kleinerSpalt. Eine Änderung des Grundgesetzes ist dort geplant. Das werdenwir unterstützen. Nichtsdestoweniger trotz - der große Wurf ist esnoch nicht."Lindner forderte mehr Vergleichbarkeit im Bildungssystem und einegesamtstaatliche Finanzierung. Die Bundesländer stünden nichtuntereinander im Wettbewerb, sondern Deutschland im Wettbewerb mitNordamerika und China.