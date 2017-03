rbb-exklusiv: Lange Haftstrafen im Sürücü-Prozeß gefordert

Berlin (ots) - Die Staatsanwaltschaft Istanbul hat im Prozessgegen zwei Brüder der ermordeten Deutsch-Türkin Hatun Sürücü langeHaftstrafen gegen die beiden Angeklagten gefordert.Im Prozess vor der 10. Strafkammer im Istanbuler StrafgerichtKartal plädierte der Staatsanwalt heute auf Beihilfe zu einemvorsätzlichen Ehrenmord und illegalem Waffenbesitz. Darauf stehennach türkischem Recht 15 bis 20 Jahre Haft. Den 36 und 37 Jahre altenBrüdern wird laut Anklageschrift das vorsätzliche Töten einer nahenVerwandten vorgeworfen. Sie sollen ihren jüngsten Bruder Ayhan mitdem Mord beauftragt und die Tatwaffe besorgt haben.Ayhan Sürücü hatte seine Schwester im Jahr 2005 an einerBushaltestelle in Berlin-Tempelhof mit zwei Schüssen in den Kopfgetötet. Dafür saß er neuneinhalb Jahre im Gefängnis und wurde danachin die Türkei abgeschoben. Zum Prozessauftakt im Januar 2016 war erin Istanbul als Zeuge vor Gericht erschienen und behauptete die Tatalleine begangen zu haben.Die Staatsanwaltschaft Istanbul geht davon aus, dass mehrereFamilienmitglieder von dem sogenannten Ehrenmord gewusst haben. DasUrteil wird am 30. Mai 2017 erwartet.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgRedaktion Investigatives und HintergrundMasurenallee 8 - 1414057 BerlinTel.: (030) 97 99 3-30333Fax: (030) 97 99 3-30309Mail: koordination@rbb-online.deInternet: www.rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell