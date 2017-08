rbb exklusiv: Landrat Loge kündigt intensive BER-Prüfungen an

Berlin (ots) - Der Landrat von Dahme-Spreewald, Stefan Loge (SPD),hat strenge Testläufe angekündigt, sollten die Bauarbeiten amFlughafen BER im August kommenden Jahres abgeschlossen sein.In seinem Landkreis sitzt die zuständige Prüfbehörde.Sämtliche Abläufe und Geräte am Flughafen würden intensiv geprüft,so wie es das Gesetz vorschreibe, sagte Loge am Donnerstag imrbb-Inforadio. Er hoffe, dass diesmal der Zeitplan eingehalten werdenkönne:"Ich hoffe, dass man aus den vielen Jahren der Kommunikationgelernt hat, dass wir nicht Pedanten sind, aber sehr wohl dem Gesetzentsprechend und folgend das abfordern, was notwendig ist. Da hat mansich glaub ich auch über die vielen Jahre verständigen können, inwelcher Qualität man das erwartet. Das, was zu sein hat, wirddurchgeführt, und darauf wird auch Wert gelegt."Auf die Frage, ob er wie im Jahr 2012 auch diesmal den Mut habenwerde, notfalls drei Wochen vor Eröffnung das Ganze zu stoppen, sagteLoge: "Ja - was Recht ist muss Recht bleiben."Die Flughafenbetreiber wollen im August 2018 die Bauarbeitenbeenden, danach folgt eine Testphase. Damit wird der BER-Flughafenvoraussichtlich frühestens Ende 2019 in Betrieb gehen können.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgINFOradioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell