rbb-exklusiv: Land Berlin lehnt Kooperation mit Airbnb ab

Das Land Berlin ist nicht gewillt, eine Kooperation mit demFerienwohnungs-Portal Airbnb einzugehen. Das sagte derWohnen-Staatssekretär Sebastian Scheel (Linke) dem rbb.Airbnb hatte dem Senat in einem Schreiben kürzlich angeboten,gemeinsam mit dem Land "ein digitales Registrierungs- undGenehmigungssystem" zu schaffen. Die Bezirksämter hätten dadurch lautAirbnb eine bessere Kontrollmöglichkeit, welche der rund 13.000aktiven Berliner Airbnb-Inserate legal sind und welche nicht. EinenDatenaustausch zwischen dem Unternehmen und der Stadt sieht derVorschlag von Airbnb nicht vor.Diese von Airbnb vorgeschlagene Kooperation sei "rechtlichproblematisch und in der Sache auch falsch", sagte Scheel nun demrbb. "Der Staat hat die Aufgabe, die Bewertung vorzunehmen, obGenehmigungs-Tatbestände vorhanden sind oder eben nicht. Das könnenwir nicht einfach irgendeiner Software überlassen oder am besten nochden Betreibern von Airbnb," sagte Scheel.Das Land Berlin erwarte zudem, dass Airbnb bei Verdachtsfällen aufZweckentfremdung die Daten der Nutzer weitergebe. Airbnb verweigertdies bislang. Zudem solle Airbnb nur solche Inserate in seinerPlattform aufnehmen, die eine Genehmigung durch eine entsprechendeRegistriernummer nachweisen könnten. Seit August ist dies in Berlingesetzlich vorgeschrieben. Recherchen des rbb hatten jedoch kürzlichergeben, dass rund 90 Prozent der Berliner Airbnb-Inserate keinesolche Registriernummer haben.