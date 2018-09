rbb-exklusiv: Kulturradio vom rbb erhält Opus Klassik

Berlin (ots) - Für seine Produktion mit Klavierwerken desrussischen Komponisten Vsevolod Zaderatsky erhält kulturradio vom rbbeinen Opus Klassik in der Kategorie "Editorische Leistung desJahres".Die Aufnahmen, die beim Label hänssler Classic erschienen sind,enthalten auf 5 CDs die wesentlichen Kompositionen Zaderatskys(1891-1953) für Klavier in Ersteinspielung. Der Pianist undMusikwissenschaftler Jascha Nemtsov hat in jahrelanger Arbeit dasKlavierwerk Zaderatskys erforscht und für die Aufführung erschlossen.Der russische Komponist war in der Sowjetunion der Stalinzeit inUngnade gefallen und politischen Verfolgungen ausgesetzt. EinGroßteil seiner Kompositionen wurde vernichtet, er selbst gerietmehrmals in Gefangenschaft. Sein Hauptwerk für Klavier, diemonumentalen 24 Präludien und Fugen mit einer Gesamtdauer von über 2Stunden, schrieb er in den Jahren 1937/38 im Gulag aufTelegramm-Formularen. Erst im Jahre 2004 fand durch denWissenschaftlichen Rat des Moskauer Konservatoriums eineRehabilitierung Zaderatskys statt, der ihn als "einen derbedeutendsten russischen Komponisten seiner Zeit" bezeichnete.Der Opus Klassik ist der Nachfolgepreise des Echo-Klassik und wiedieser ein Jury-Preis. Die Fachjury wählt die Preisträger undausgezeichneten Aufnahmen unter einer Vielzahl von herausragendenNominierungen in diversen Kategorien. Ausrichter des Preises ist derneu gegründete Verein zur Förderung der Klassischen Musik e.V., indem Label, Veranstalter, Verlage und Personen der Klassik-Weltvertreten sind.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgkulturradioTel.: +49 (0)30 979 93-33800 / -33810Fax: +49 (0)30 979 93-33809steffen.brueck@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell