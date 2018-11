rbb-exklusiv: Kreuzberger greifen zu härteren Mitteln bei der Verteidigung ihres Bezirks

Berlin (ots) - Die Bewohner des Berliner Bezirks Kreuzberg werdenbeim Thema Verdrängung etwas robuster als der Rest der Stadt. Dassagte der Sprecher der Initiative "Deutsche Wohnen und Co.enteignen", Michael Prütz, am Donnerstagabend in der rbb ABENDSHOW.Die Kreuzberger seien nicht die neuen Konservativen, vielmehrverteidigten sie sich, weil sie das Gefühl hätten, mit dem Rücken zurWand zu stehen. Bei der Kampagne "Deutsche Wohnen und Co. enteignen"gehe es darum, dass rund 200.000 Wohnungen wieder in die öffentlicheHand kommen sollten. "Das sind die Wohnungen, die verschiedeneLandesregierungen verscherbelt haben an internationale Raubritter",so Prütz.Sollten den Immobilienfirmen tatsächlich die Wohnungen weggenommenwerden, würde es auch Entschädigungen geben, erklärte er. Es seiklar, dass etwas gezahlt werde. "Die muss aber deutlich unter demaufgeblasenen Marktwert sein, die die Deutsche Wohnen an derAktienbörse verkündet", so Prütz weiter. Natürlich könne man inDeutschland mit Entschädigung enteignen, fügte er hinzu.Die Großkonzerne hätten in Berlin eine Geschäftspolitikentwickelt, die darauf abzielt, die Leute wie die Zitronenauszupressen. Gleichzeitig würden sie aber nichts für den Unterhaltder Wohnungen tun. Deswegen gingen jeden Tag in Berlin ein paarhunderttausend Mieter zum Briefkasten und hätten Angst davor, wasdort für Post drin sei. Wie Prütz weiter sagte, verhalten sich dieseKonzerne so, dass sämtliche Regulationsmechanismen wie etwa derMietpreisspiegel nicht für sie gelten. Er plädiert dafür, dass Berlines wie Wien machen sollte, wo Zweidrittel der Wohnungen der Stadtgehörten und die diese auch vermiete. In der Berliner Politik würdenFledermäuse und Biber mehr geschützt als Mieter, so Prütz.Der Sprecher der Initiative "Deutsche Wohnen und Co. enteignen",Michael Prütz, ist Versicherungsmakler in Kreuzberg, lebt aber inSchöneberg. Er ist bekennender Aktivist und meldet regelmäßig dieRevolutionäre 1. Mai Demo an.Berliner Mieterinitiativen streben eine radikale Lösung an, umMietsteigerungen zu stoppen. Über einen Volksentscheid wollen sieerreichen, dass private Immobilienunternehmen ihre Wohnungenvergesellschaften müssen. Ein entsprechendes Papier haben dieInitiatoren der Kampagne "Deutsche Wohnen und Co. enteignen" aufihrer Website hochgeladen. Das Papier ist Ergebnis eines vorläufigenBeschlusses, in dem es wörtlich heißt, der Senat werde aufgefordert,"ein Gesetz zur Überführung von Immobilien sowie Grund und Boden inGemeineigentum zum Zwecke der Vergesellschaftung nach Art. 15Grundgesetz" zu erarbeiten.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgAbendshowChef vom DienstTel.: 030 - 97993 - 24 310abendshow@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell