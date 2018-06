Berlin (ots) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wird alserster Bundesinnenminister nicht am Integrationsgipfel derBundeskanzlerin teilnehmen. Das bestätigte das Bundesinnenministeriumdem ARD-Magazin "Kontraste". "Der Integrationsgipfel steht nicht imTerminkalender des Ministers. Er wird vom ParlamentarischenStaatssekretär Wanderwitz vertreten", heißt es dazu aus derPressestelle des Ministeriums. Zu den Gründen hat sich dasBundesinnenministerium trotz Nachfrage von Kontraste bislang nichtgeäußert. Offenbar war der Bundesinnenminister nicht mit deminhaltlichen Ablauf des Integrationsgipfels einverstanden, heißt esaus Regierungskreisen.Bundesinnenminister Horst Seehofer, in dessen Zuständigkeit dieThemen Integration und gesellschaftlicher Zusammenhalt fallen, warbeim Integrationsgipfel auch für einen Diskussionsbeitrag zumThemenblock "Werte und Zusammenhalt in der Einwanderungsgesellschaft"vorgesehen.Statt am Integrationsgipfel teilzunehmen, trifft sichBundesinnenminister Horst Seehofer am Mittwoch mit demösterreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz, um sich "zu aktuellenpolitischen Themen" auszutauschen. Für 12 Uhr ist ein gemeinsamesStatement angekündigt.Der Integrationsgipfel findet am Mittwoch (13.6.) zum 10. Malstatt, seit 2006 nahmen zum Teil mehrmals hintereinander dieInnenmister Wolfgang Schäuble (CDU), Thomas de Maizière (CDU) undHans-Peter Friedrich (CSU) teil.Die direkt vor dem Integrationsgipfel geplante Vorstellung seinesso genannten "Masterplans Migration" hatte Seehofer wegeninhaltlicher Differenzen mit der Bundeskanzlerin gestern kurzfristigverschoben.Pressekontakt:Rene AlthammerChef vom DienstARD-Politikmagazin KontrasteKontrasteTelefon: +49 30 97993 22822Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell