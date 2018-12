rbb exklusiv: Kirchner geht - Neuer Verkehrsstaatssekretär

Berlin (ots) - Der schwer erkrankte BerlinerVerkehrsstaatssekretär Jens-Holger Kirchner scheidet aus dem Amt. DieSenatsverkehrsverwaltung bestätigte eine entsprechende Recherche desrbb.Verkehrssenatorin Günther sagte am Mittwoch dem rbb, sie habe sichfür einen Wechsel in der Leitungsebene entschlossen, um ihr Hauswieder voll funktionsfähig zu machen. Übergangslösungen könnten nichtauf Dauer bestehen bleiben, darüber habe sie mit Herrn Kirchnergesprochen. Der Grünen-Politiker konnte aufgrund seiner schwerenErkrankung seit Monaten nicht arbeiten. Günther dankte ihremStaatssekretär für dessen - so wörtlich - "exzellente Arbeit" undsein "großes Engagement". Wer ihm im Amt nachfolgt, wolle sie"zeitnah bekannt geben".Nach rbb-Informationen handelt es sich dabei um Ingmar Streese.Streese ist in der Berliner Landespolitik bislang ein unbeschriebenesBlatt. Er arbeitete zuletzt als Bereichsleiter desVerbraucherzentrale Bundesverbands. Der Diplom-Biologe war zuvor fürdas Lebensmittelunternehmen Mars in Brüssel und für dasBundeslandwirtschaftsministerium tätig. In Berlin muss er sichvorrangig um die Verkehrswende und den Ausbau des Radverkehrskümmern.Der bisherige Staatssekretär Kirchner gilt in diesem Bereich alsausgewiesener Experte, zudem als Berlin- und als Verwaltungskenner.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgradioBerlin 88,8Chef vom DienstTel.: +49 (0)30 979 93-34 210Fax: +49 (0)30 979 93-34 219aktuell@radioberlin.deplanung@radioberlin.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell