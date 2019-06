rbb exklusiv: Kevin Kühnert lässt Kandidatur offen - Doppelspitze vorstellbar

Berlin (ots) - Juso-Chef Kevin Kühnert lässt weiterhin offen, ober für den SPD-Vorsitz kandidieren wird.Diese Frage sei derzeit nicht wesentlich und stelle sich ihm auchnicht, sagte Kühnert am Dienstagmorgen im rbb (radioeins). Zugleichwarnte er seine Partei vor solchen Personaldebatten, die schon in derVergangenheit "super ruinös" gewesen seien, so Kühnert wörtlich. DieZukunftsthemen der SPD wie Rente, Steuern und Umwelt beschäftigtenihn derzeit ausfüllend, da bleibe keine Zeit, sich über persönlicheAmbitionen Gedanken zu machen.Dass die stellvertretenden Parteivorsitzenden Manuela Schwesig,Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel vorerst als Trio dieParteispitze übernähmen, sei folgerichtig, so Kühnert weiter. Dadürfe aber niemand Griffe nach Macht hineininterpretieren, betonteder Berliner im radioeins-Gespräch. Der Ball sei an die Parteibasiszurückgespielt worden, die nun ihre Ideen zur Zukunft der SPDbeitragen solle. Die Parteispitze dürfe jetzt nicht gleich dennächsten Schlachtplan ausrufen. Jetzt sei Kreativität ohneDenkverbote gefragt, so Kühnert. Wie schon zuvor Berlins RegierenderBürgermeister Michael Müller wolle auch er eine Doppelspitze alsLösung ausdrücklich nicht ausschließen, sagte Kühnert weiter.Zu einem Verbleib der SPD in der Großen Koalition bemerkte derJuso-Chef, in der zweiten Jahreshälfte müsse Halbzeitbilanz gezogenwerden, über die letztlich ein Parteitag entscheiden könnte. Kühnertwörtlich: "Ich baue keine neuen Hürden für die Große Koalition auf,sondern messe sie an dem, was sie sich vorgenommen hat." Über dieSPD-Forderung nach einer Grundrente werde gestritten, auch beim ThemaKlimaschutzgesetz bocke die Union an allen Stellen. "Für die meistenSPD-Mitglieder und auch für den Vorstand sind das die entscheidendenPunkte bei der Frage nach der Zukunft der Großen Koalition", soKühnert.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgradioeinsChef/Chefin vom DienstTel.: 0331 / 97 99 3 - 31100Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell