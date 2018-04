rbb exklusiv: Kelch: Sicherheitsgefühl spiegelt sich nicht in Kriminalitätsstatistik wider

Cottbus/Potsdam (ots) - Das subjektive Sicherheitsgefühl inCottbus spiegelt sich nicht in den aktuellen Zahlen derKriminalitätsstatistik wider.Die Sorgen vieler Cottbuser stimmten nicht mit dem objektivenLagebild in der Stadt überein. Das sagte der CottbuserOberbürgermeister Holger Kelch (CDU) im rbb-NachrichtenmagazinBrandenburg Aktuell, nachdem am Mittwoch die Kriminalstatistik 2017der Stadt veröffentlicht wurde. Danach ist die Zahl der Straftatenzurückgegangen: von rund 11.300 im Jahr 2016 auf rund 9.400 imvergangenen Jahr. Die Zahl der Straftaten, die durch Zuwandererverübt wurden, blieb mit knapp 400 annähernd konstant. Das sind rundvier Prozent aller Straftaten in der Stadt.Um das subjektive Sicherheitsgefühl zu stärken, werde ein erneutesAlkoholverbot für die Innenstadt geprüft, so der Oberbürgermeister inder Sendung. Sicher sei dagegen der Einsatz von mehr Sozialarbeitern- gerade in den Sommermonaten, so Kelch weiter.Außerdem soll der schon länger angekündigte Dialog zwischenEinheimischen und Zuwanderern, Vertretern von Behörden und Vereinenvoraussichtlich im April starten.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgBrandenburg aktuellChef vom DienstTel.: +49 (0)30 979 93-22 410brandenburg-aktuell@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell