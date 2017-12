rbb exklusiv: Katalonien: Deutsche Führungskräfte in Spanien warnen vor weiterer Verunsicherung

Berlin (ots) - Der Vorsitzende des Kreises deutschsprachigerFührungskräfte in Spanien, Albert Peters, hat sich besorgt über dasErgebnis der Neuwahl in Katalonien geäußert.Im Inforadio vom rbb sagte Peters am Freitag: "Wir werdenmindestens 10 bis 15 Jahre Verunsicherung haben in diesem Land. Mankann vielleicht versuchen, das langsam abzubauen, aber aufgrunddieses Ergebnisses wird jede aufgeschobene Investition in Katalonienzu einer Nicht-Investition werden."Peters forderte dringend einen Dialog aller Beteiligten. Diekünftige Regionalregierung - egal wie sie aussehe - müsse auch mitder Wirtschaft und der Bevölkerung sprechen, damit die Spaltung inKatalonien nicht noch vertieft werde. "Man muss jetzt Brückenschlagen in jeder Beziehung, man muss versuchen, das Land wieder zueinigen, sonst gibt es ein weiteres Desaster", so Peters imInforadio-Interview.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell