rbb exklusiv: Juli Zeh soll Verfassungsrichterin werden

Potsdam (ots) - Die Schriftstellerin Juli Zeh soll Richterin amBrandenburger Verfassungsgericht werden.Das erfuhr der rbb am Mittwoch aus der SPD-Landtagsfraktion. Zehist eine von drei Kandidaten, die die SPD vorschlagen kann.Die gebürtige Bonnerin hat Rechtswissenschaften in Passau undLeipzig studiert und promovierte in Völkerrecht. Als Autorin ist sieunter anderem durch ihren Brandenburg-Roman "Unterleuten" bekannt.