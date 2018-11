rbb-exklusiv: Jürgen Hardt will mehr europäische Verteidigung

Berlin (ots) - Der Außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktionim Bundestag, Jürgen Hardt, hat sich für mehr europäischeZusammenarbeit in Verteidigungsfragen ausgesprochen.Im Inforadio des rbb sagte er am Montag, er unterstütze dieForderung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. "Macronmöchte, dass wir mit unseren Streitkräften schlagkräftiger,wirkungsvoller werden, weil wir vermeiden, Strukturen in Deutschland,in Frankreich, in anderen Staaten Europas zu doppeln."Damit werde die Nato nicht geschwächt, so Hardt. Vielmehr gelte:"Gerade in Verteidigungsfragen ist ja zwei mehr als bloß eins pluseins. Die Amerikaner haben etwas davon, dass Europa stark undwehrhaft ist und Europa hat etwas davon, dass Amerika stark undwehrhaft ist."Die Idee, dass eine europäische Armee unter Leitung derEU-Kommission und kontrolliert vom EU-Parlament entstehen könnte,lehnte Hardt ab. Es gehe lediglich darum, die Zusammenarbeit zwischenden Staaten zu verbessern. Die Souveränität der nationalen Parlamentesolle in Fragen von Einsätzen der Streitkräfte bestehen bleiben.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell