rbb-exklusiv: Innensenator Geisel geht bei Autobränden von Serientäter aus

Berlin (ots) - Die vielen Autobrände in Berlin in den vergangenenWochen gehen offenbar auf einen kriminellen Serientäter zurück.Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte am Freitag im Inforadiovom rbb, "wir gehen davon aus, dass die nicht politisch motiviertsind, jedenfalls nicht alle". Vielmehr sei dort einSerien-Brandstifter unterwegs: "Wir stellen das daran fest, inwelchen Stadtteilen Berlins Autos brennen und welche Modelle das sindund welche Bekenntnisse es dazu gibt".Auf die Frage, ob es ungewöhnlich sei, dass die Attacken in derganzen Stadt passieren, antwortete Geisel, "das ist jetztSpekulation, das kann für wenige Täter sprechen, die unterwegs sindin der Stadt, das kann dafür sprechen, dass es eine ganze Reihe vonTätern gibt".Die Polizei sei intensiv an diesem Thema dran, sagte Geiselweiter: "Klar ist, dass wir was tun müssen, dass wir das nichteinfach hinnehmen können". Dafür sei die LKA-Ermittlergruppe"Nachtwache" gegründet worden und "wir haben jetzt im Moment 18.000Polizistinnen und Polizisten auf der Straße insgesamt, die alle malschauen."