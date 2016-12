rbb exklusiv: Innenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Stephan Mayer, fordert Verlängerung der Abschiebehaft

Berlin (ots) - Nach dem Anschlag vom Breitscheidplatz hat derCSU-Politiker Stephan Mayer im rbb-Inforadio darauf hingewiesen, dassder Fall Anis A. zeige, wo die Defizite liegen."Er war höchst gefährlich, er war als Gefährder eingestuft. Istnicht abgeschoben worden. Es gab verschiedenste Abschiebeversuche. Erkonnte nicht abgeschoben werden. Er war sogar in Abschiebehaft,musste nach einem Tag wieder entlassen werden. Also, wir müssendeshalb die Dauer der Abschiebehaft verlängern. Wir müssen stärkerdifferenzieren bei den ausreisepflichtigen Personen zwischen denen,die unverschuldet nicht ausreisen können und denen, die esselbstverschuldet renitent verhindern, dass sie ausreisen."Die Abschiebehaft kann in Deutschland bislang bis zu sechs Monatenangeordnet werden. Sie kann um höchstens zwölf Monate verlängertwerden.Der CSU-Politiker appellierte zudem im Inforadio an den Bundesrat,einem Gesetz zuzustimmen, dass Tunesien als sicheres Herkunftslandeinstuft.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell