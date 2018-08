rbb-exklusiv: Immer weniger Ärzte führen Abtreibungen durch / Bundesärztekammer klagt über zunehmenden Druck von Abtreibungsgegnern

Berlin (ots) - Bundesweit gibt es immer weniger Arztpraxen undKliniken, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen.Die Zahl ist nach einer Berechnung des Statistischen Bundesamtesfür das ARD-Politikmagazin Kontraste seit 2003 um 40 Prozentzurückgegangen - von 2.000 auf 1.200 Stellen. In einigen RegionenDeutschlands geraten deshalb immer öfter Frauen in Not, weil siekeinen Arzt finden, der bei ihnen eine Abtreibung durchführt.Für die Bundesärztekammer ist der zunehmende Druck militanterAbtreibungsgegner ein Grund dafür, dass immer weniger Ärzte zuAbtreibungen bereit sind. "Wir haben großes Verständnis für jedenArzt, der unter den derzeit herrschenden Bedingungen keineSchwangerschaftsabbrüche vornehmen möchte", sagte Dr. Frank UlrichMontgomery, Präsident der Bundesärztekammer gegenüber Kontraste:"Wir würden sehr begrüßen, wenn die Politik sicherstellt, dassÄrztinnen und Ärzte betroffene Frauen nach medizinischen Standardsversorgen können, ohne von so genannten "Lebensschützern" diffamiertund in der Ausübung ihres Berufes zum Teil massiv gestört zu werden."Die Bundesländer sind gesetzlich dazu verpflichtet, eineausreichende Versorgung sicherzustellen. Doch fast die Hälfte vonihnen erhebt laut Kontraste-Recherchen noch nicht einmal Kontaktdatenvon Gynäkologen, die Abbrüche durchführen. Darunter etwa Länder wieBaden-Württemberg, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. Nur Berlinund Hamburg stellen bislang solche Listen online zur Verfügung. "DieLänder sind für ein ausreichendes Angebot zuständig, die müssen jetzthandeln und irgendwas tun. Das endet sonst in einer Katastrophe"fordert die Geschäftsführerin von pro Familia Bremen.So gibt es in Großstädten wie Trier oder Hamm mittlerweile keineneinzigen Arzt, der ungewollt Schwangeren hilft. Der GynäkologeMichael Spandau, der in ganz Niederbayern als einziger nochAbtreibungen durchführt, beschreibt, welche Folgen das fürBetroffene: "Mich rufen Frauen aus Augsburg an, weil sie keinen Arztin ihrer Umgebung finden. Über 200 km zu einer Abtreibung fahren zumüssen, ist für die Betroffenen unzumutbar." Für die Frauen sei daseine zu große seelische und körperliche Belastung.Über die Hintergründe berichtet das ARD-Politikmagazin Kontrasteam Donnerstag (23.08.2018) um 21.45 Uhr im Ersten.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgKontrasteDas Magazin aus BerlinTelefon: +49 30 97993 22800Telefax: +49 30 97993 22809kontraste@rbb-online.dehttp://www.rbb-online.de/kontraste/Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell