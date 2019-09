rbb-exklusiv: Immer noch illegale Abschalteinrichtungen in VW-Modellen?

Berlin (ots) - Wie das ARD-Politikmagazin Kontraste berichtet,wird die Abgasreinigung bei bestimmten Temperaturen deutlichgedrosselt. Und zwar, sobald die Temperaturen unter 15 Grad fallenoder über 33 Grad steigen. In Fachkreisen spricht man von einem"Thermofenster".Wenn es draußen kühler wird, bringt den Recherchen zufolge dieneue Software bei den VW-Diesel-Autos keine Verbesserung beimStickoxid-Ausstoß. Im Gegenteil, so Jürgen Resch, der Geschäftsführerder Deutschen Umwelthilfe: "Was uns völlig erschreckt hat war, dassbei winterlichen Temperaturen oder Temperaturen wie wir sie abOktober wieder zu erwarten haben, die Werte sogar höher sind als die,die wir gemessen haben vor dem Software-Update im Sommer."VW argumentiert, das Thermofenster sei notwendig, um den Motor vorSchaden zu schützen und beruft sich dabei auf eine Ausnahmeklausel inder betreffenden Verordnung. Der Verwaltungsrechtler Professor MartinFühr von der Hochschule Darmstadt hält solche Thermofensterallerdings für illegal: "Auch das Thermofenster ist eineAbschalteinrichtung und Abschalteinrichtungen sind verboten. DerBegriff verschleiert den Umstand, dass die Abgasreinigungausgeschaltet wird, es sind weite Bereiche der normalen Temperaturen,die wir hier in Mitteleuropa haben, nicht erfasst, und das ist nichterlaubt."Das Landgericht Düsseldorf hat einem Autofahrer nun Recht gegeben,der gegen VW geklagt hat, weil ihm trotz Software-Update Fahrverbotedrohen. Die Begründung der Richter: Das Fahrzeug sei noch immermangelhaft. Das Urteil ist zwar noch nicht rechtskräftig, könnte denRecherchen zufolge aber weitreichende Folgen haben.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgKontrasteDas Magazin aus BerlinTelefon: +49 30 97993 22800Telefax: +49 30 97993 22809kontraste@rbb-online.dehttp://www.rbb-online.de/kontraste/Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell