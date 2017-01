Berlin (ots) - Mitglieder der Jugendorganisation der AfD arbeitenmit der "Identitären Bewegung" zusammen. Das hat der Vorsitzende der"Jungen Alternative" Berlin, Thorsten Weiß, dem rbb gegenübererstmals bestätigt.Die europaweit agierende "Identitäre Bewegung" wird vomVerfassungsschutz beobachtet und als rechtsextremistisch eingestuft.Es sei "überhaupt nicht verwerflich", so Weiß, dass Personen aus derAfD und der "Identitären Bewegung" "Veranstaltungen gegenseitigbesuchen oder gemeinsam an Demonstrationen teilnehmen."In der Mitgliedschaft gebe es zudem Überschneidungen. DieMitglieder der Identitären Bewegung "ticken gar nicht sounterschiedlich zu uns, sie drücken sich nur anders aus", so ThorstenWeiß, der auch Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses ist.Im vergangenen Sommer hatten rechtsextreme Aktivisten aus Berlinund Brandenburg das Brandenburger Tor besetzt, um für die Schließungder Grenzen - und damit gegen die Flüchtlingspolitik derBundesregierung - zu protestieren. "Das sind natürlich Stilmittel,die wir als Jugendorganisation einer politischen Partei nicht wählenwürden", so Weiß im rbb-Film "Die Stunde der Populisten".Der rbb strahlt die Dokumentation über die AfD am Dienstag, den31.1., um 21 Uhr aus.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgMasurenallee 8-1414057 BerlinTorsten MandalkaRedaktion Investigatives und HintergrundTelefon: +49 30 97993 30352Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell