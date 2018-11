rbb exklusiv: Howard Carpendale: Heino war ein völlig Bekloppter

Berlin (ots) - Schlagerlegende Howard Carpendale schaut heutegerne auf seine Hitparaden-Zeit zurück. Abends an der Bar habe erimmer viele Geschichten gehört, sagte Carpendale am Donnerstagabendin der rbb Abendshow. Der verrückteste seiner Schlager-Kollegen seiHeino gewesen. "Heino war ein völlig Bekloppter." Er sei ein witzigerTyp gewesen, der alles gemacht habe.Über den Umgang mit Drogen in der Schlager-Szene sagte Carpendale,dass manchmal etwas im Umlauf gewesen sei. Für ihn sei es aber nicht"Gang und Gäbe" gewesen. Marihuana findet der Sänger dabei besser alsAlkohol. "Wenn ich eine Tüte mit Alkohol vergleiche, dann würde ichlieber ein paar Menschen treffen, die eine Tüte geraucht haben", soCarpendale.Obwohl Carpendale ein Weltstar ist, mag er es bei Bühnenauftritteneher intimer. "Für die Art von Show, die ich mache, würde ich lieberfünf Mal vor 2.500 Menschen singen als einmal vor 12.500. Die Leutesind einfach näher dran."Mittlerweile kann Howard Carpendale fließend Deutsch sprechen.Doch das war nicht immer so: Für seine erste Single "Lebenslänglich"(1966) sang er phonetisch. Neben der Bedeutung der Wörter hatte erauch Probleme mit der Aussprache. Statt "furchtbar" habe er immerwieder "fruchtbar" gesungen und damit seinen Produzenten Paul Kuhnverrückt gemacht.Angesprochen auf die politische Weltlage sagte der Sänger, dass erin seiner Freizeit viel die amerikanischen Nachrichten verfolge.Carpendale hält die Spaltung zwischen Arm und Reich für ein großespolitisches Problem. "Es ist unfassbar, dass es auf dieser WeltMilliardäre gibt und andere Leute haben nichts zu essen." Carpendaleengagiere sich bei der Welthungerhilfe und zeige Haltung bei seinenKonzerten. Aber er liebe die Musik zu sehr, um in die Politik zugehen.Sein 50-jähriges Bühnenjubiläum feiert Howard Carpendale mit derKonzertreihe "Die Show meines Lebens" - vom 27. bis 31. Dezember.Seinen ersten Hit hatte der Sänger mit einer deutschen Coverversiondes Beatles-Songs "Ob-La-Di, Ob-La-Da". Am erfolgreichsten war HowardCarpendale in Deutschland in den Siebzigern und Achtzigern. Insgesamtverkaufte er bisher über 50 Millionen Tonträger.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgAbendshowChef vom DienstTel.: 030 - 97993 - 24 310abendshow@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell