rbb exklusiv: Höheres Sterberisiko - Krankenhäuser operieren mit unerfahrenen Teams

Berlin (ots) -Sperrfrist: 03.06.2019 06:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Künstliche Kniegelenke einsetzen oder Bauchspeicheldrüsenkrebsentfernen: Solch komplizierte Operationen führten sechs Berliner undzwölf Brandenburger Kliniken im Jahr 2017 in geringerer Anzahl durchals gesetzlich vorgeschrieben ist.Das hat eine Analyse der jüngsten verfügbaren Qualitätsberichtealler regionalen Krankenhäuser durch das Nachrichtenportal rbb|24 unddas rbb-Verbrauchermagazin SUPER.MARKT ergeben. Viele der betroffenenKliniken geben an, dass für sie Ausnahmeregelungen gelten. Gesetzlichvorgeschrieben sind Mindestmengen für sechs besonders schwereOperationen. Sie sollen sicherstellen, dass OP-Teams undIntensivstationen ausreichend Erfahrung mit diesen Eingriffen haben.In Berlin und Brandenburg betraf die Vorgabe im Jahr 2017 lautrbb-Datenanalyse rund 10.600 durchgeführte Operationen. Rund 200dieser Eingriffe wurden in Krankenhäusern durchgeführt, die dieMindestmengen-Vorgaben nicht erreichten. In solchen Krankenhäusernkommt es bei der jeweiligen Operation laut Studien im Schnittdeutlich häufiger zu Komplikationen und auch Todesfällen.Fast doppelt so hohes Sterberisiko bei schwerer Pankreas-OPBesonders erhöht ist das Sterberisiko beim Pankreas-Karzinom,besser bekannt als Bauchspeicheldrüsen-Krebs. In spezialisiertenPankreas-Zentren, wo routinierte Operateure behandeln, sterben lauteiner Langzeitstudie im Schnitt 6,5 Prozent der Patienten. InKrankenhäusern, die unter der Mindestmenge bleiben, sterben imSchnitt 11,5 Prozent - das ist fast jeder achte Patient. "Das istviel zu hoch für diese Operation, und das ist ethisch nichtvertretbar", kommentiert Prof. Michael Heise, Chefarzt der Chirurgiedes Sana-Klinikums Lichtenbergs auf Anfrage des rbb diese Zahlen.Herzberger Klinik räumt ein: Kein Bedarf für schwere Pankreas-OPvorhandenMehrere Kliniken in Berlin und Brandenburg führten im Jahr 2017Pankreas-Operationen unterhalb der Mindestmenge durch. Die meistenberiefen sich darauf, dass es ungeplante Notfall-Eingriffe gewesenseien. Das Elbe-Elster Klinikum in Herzberg hingegen bot die Leistungplanmäßig an. Es führte die Operation im Jahr 2017 weniger als sechsMal durch - deutlich unter der Mindestmenge von zehn Operationen proJahr. "Wir haben festgestellt, dass der regionale Bedarf fürPankreaschirurgie und deren weiterführende Behandlungen vorhandenist. Jedoch ist für den Teil der mindestmengenrelevanten Eingriffeder Bedarf nicht vorhanden", räumt die Klinikleitung schriftlich ein.Obwohl die Mindestmenge unterschritten wurde, handelte die Kliniklegal, denn sie hatte diese Operation nach einem Chefarzt-Wechsel inder chirurgischen Abteilung im Jahr 2016 neu in den Leistungskatalogaufgenommen. Kliniken, die das tun, können die Mindestmengen füreinen Übergangszeitraum unterschreiten.Gesundheitsökonom fordert Konzentration auf spezialisierteKlinikenDer Gesundheitsökonom Prof. Reinhard Busse von der TU Berlinkritisiert diesen Ausnahmegrund. Denn es finde gegenwärtig keineausreichende Prüfung durch die Krankenkassen statt, ob es für dieVersorgung der Patienten überhaupt notwendig sei, dass Klinikenkomplizierte Operationen neu anbieten. "Das jetzt überhaupt nochzusätzliche Krankenhäuser dazukommen, liegt ja nicht daran, dass wireinen Mangel an Krankenhäusern hätten, wo diese Pankreas-Operationenstattfinden. Ganz im Gegenteil, wir müssten das auf wenige,spezialisierte Kliniken konzentrieren", sagt Busse. Er fordert: Nurzertifizierte Krebs-Zentren sollten künftig noch die Erlaubniserhalten, diese schwere OP durchzuführen.Inzwischen haben nach rbb-Recherchen die Landesverbände dergesetzlichen Krankenkassen der Klinik in Herzberg wie auch demKlinikum Niederlausitz die Abrechnungserlaubnis für die schwerePankreas-OP entzogen. Beide Kliniken bestätigten das auf Anfrage."Die Patientensicherheit geht absolut vor. Und eine belegbare höhereSterblichkeit bei diesen Patienten kann nicht in Kauf genommen werdendafür, dass Krankenhäuser diese Leistung erbringen", begründetKlinik-Expertin Dagmar Schmidt von der AOK Nordost den Schritt.Mehr Informationen zum Thema und eine interaktive Karte mit allenKliniken, die die Mindestmengen nicht erfüllen, gibt es auf rbb|24.Am Montagabend um 20:15 Uhr sendet SUPER.MARKT im rbb-Fernsehen einenausführlichen Bericht.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgSUPER.MARKTAnsprechpartner:Tel.: 030 - 97993 - 22777Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell