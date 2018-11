rbb exklusiv: Herbert Grönemeyer mag keine Currywurst

Berlin (ots) - Herbert Grönemeyer bringt am kommenden Freitag (9.November) sein neues Album "Tumult" heraus. Es ist das 15.Studioalbum. Am Dienstag war Grönemeyer zu Gast bei radioBERLIN 88,8vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Mit "Guten Morgen Berlin"Moderatorin Sarah Zerdick besprach er neben Fragen zu "Tumult" auchandere Vorlieben. Auf die Frage, ob er sich eher für Currywurst oderBulette entscheidet, antwortete er:"Bulette! Ich mag keine Currywurst. Der Song ist von Dieter Krebs"Auf die Frage, warum er so gern in Berlin lebt, sagte der Sänger:"Ich mag die Stadt. Sie ist groß und weit. Menschen aus aller Weltziehen mit großer Leidenschaft nach Berlin und fühlen sich irre wohl.Diese Stadt lässt einen sehr schnell ankommen. Sie ist leicht, sieist nicht geldbetont, sie ist im positiven Sinne rumpelig. Es geht,ähnlich wie im Ruhrgebiet, nicht darum was du hast, sondern wie dubist. Der Himmel über Berlin ist weit und beeindruckend! London undParis haben das nicht. Man sieht den Himmel ständig, er wechseltständig, er ist sehr hoch - hat was von Los Angeles.Ich finde, Berlin hat eine sehr schöne Lebensqualität und istnicht prätentiös. Manchmal ist es ein bisschen ruppig undschnodderig, aber man kann hier gut auskommen und gut durchatmen.Wenn man es kennt, ist es okay, dass man ab dem dritten Satz erst dieHerzlichkeit merkt. Wir im Ruhrgebiet haben die gleich große Klappe,wir sind nur einen Satz früher freundlicher. Berlin hat eine großeLoyalität und nimmt einen sehr in den Arm."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgradioBerlin 88,8Chef vom DienstTel.: +49 (0)30 979 93-34 210Fax: +49 (0)30 979 93-34 219aktuell@radioberlin.deplanung@radioberlin.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell