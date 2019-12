Berlin (ots) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat eine Strategie imUmgang mit dem Fachkräftemangel in Deutschland gefordert.Um das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz mit Leben zu füllen, müsse dieses jetzterarbeitet und umgesetzt werden, sagte er am Montag im Inforadio vom rbb:"Wir haben das Handwerk heute Abend am Tisch. Wir wollen mit denen besprechen,auf welche Länder wir uns erst einmal konzentrieren. Es ist ja Aufgabe vonWirtschaft selbst, sich um Fachkräfte zu kümmern. Und wir werden dann dieentsprechenden bürokratischen Hürden weghauen. Es geht zum Beispiel um die Frageganz konkret der Anerkennung von Berufsabschlüssen, es geht um die Frage dersprachlichen Kompetenz und es geht auch um die Frage von Visumserteilung. Dassind sehr, sehr praktische Dinge."Bundeskanzlerin Merkel empfängt am Montag Minister, Wirtschaftsverbände undGewerkschaften zu einem Fachkräfte-Gipfel.Konkret geht es dabei um das neue Fachkräfte-Einwanderungsgesetz, das im März inKraft tritt. Das Gesetz soll es erleichtern, qualifizierte Arbeitnehmer ausStaaten außerhalb der EU nach Deutschland zu holen.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4469781OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell