rbb exklusiv: Graf (CDU) fordert Rücktritt Müllers als Aufsichtsratschef der Flughafengesellschaft

Berlin (ots) - Der CDU-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus,Florian Graf, forderte am Freitag im rbb-Inforadio den RücktrittMichael Müllers (SPD) als Aufsichtsratschef der FlughafengesellschaftBerlin-Brandenburg."Herr Müller ist so überfordert mit der Aufgabe, dass er offenbarja auch nicht in der Lage ist, geräuschlos Personalveränderungen zuorganisieren. [...] Das ist ja eigentlich ein Zeichen derHandlungsunfähigkeit, wenn ein Aufsichtsrat sich über Tage vertagenmuss, um dann weiter zu beraten."Durch sein Kommunikationsverhalten sei ein maximaler Schaden fürden BER und den Aufsichtsrat entstanden, sagte Graf. Ein RücktrittMüllers wäre ein Befreiungsschlag und würde die Möglichkeit schaffen,dass Experten an die Spitze des Gremiums entsendet werden. Wichtigsei, dass Ruhe einkehre.Man tue sich keinen Gefallen damit, permanent Personaldiskussionenzu führen. Worauf die Stadt warte, sei ein verbindlicherEröffnungstermin, so Graf.