rbb exklusiv: Geisel zu elektronischer Fußfessel: Da bin ich vorsichtig

Berlin (ots) - Der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD)steht einer elektronischen Fußfessel für so genannte Gefährderskeptisch gegenüber.Er sei grundsätzlich vorsichtig, wenn Gesetze verschärft und damitBürgerrechte eingeschränkt werden sollen, sagte der SPD-Politiker amMittwoch im rbb-Inforadio. Hier sei ein großes Augenmaß gefragt.Ansonsten würde die Freiheit in einer offenen Gesellschaft immerweiter eingeschränkt, ohne dass sich dadurch die Sicherheit erhöhe.Wörtlich sagte Geisel: "Was die Verschärfung von Gesetzenbetrifft, bin ich vorsichtig, auch bei Fußfesseln und ähnlichem. Wirleben in einer offenen und freien Gesellschaft. Eine Fußfessel istsicherlich hilfreich. Aber es gibt in Frankreich leider diesesAttentat, wo ein Priester von einem Täter umgebracht wurde, der eineFußfessel trug. Also zu glauben, wir statten die Menschen mitFußfesseln aus, und das erhöht die Sicherheit, das ist vielleicht einBaustein. Ich bin bei der Einschränkung von Bürgerrechten vorsichtig.Ich bin deshalb vorsichtig, weil es unsere Gesellschaft verändert....Dass wir selber unsere Freiheit, unsere offene Gesellschaft immerweiter einschränken, ohne dass es diese zusätzliche Sicherheit gibt.Das ist doch ein Zeichen dafür, dass wir dort mit großem Augenmaßvorgehen (müssen). Man muss eine ganze Menge tun zur Verbesserung derSicherheit, aber man muss auch immer auf die Folgen schauen."Die Bundesregierung will Menschen elektronisch überwachen lassen,wenn von ihnen eine Terror-Gefahr ausgeht. Hintergrund ist dasAttentat auf den Berliner Weihnachtsmarkt. Der Attentäter Amri warden Behörden als Gefährder bekannt.