rbb-exklusiv: GSG9 will bis Ende 2020 eine Einheit in Berlin aufbauen

Berlin (ots) -Sperrfrist: 02.12.2019 05:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die GSG9 will im Laufe des kommenden Jahres eine Einheit in der Hauptstadtstationieren."Ich gehe davon aus, dass wir Ende nächsten Jahres Kräfte fest hier haben, diedann permanent in Berlin sind", erklärt Kommandeur Jerome Fuchs in derrbb-Dokumentation "GSG9 - Terror im Visier". Seit Sommer hat die GSG9 einenzweiten, noch provisorischen Standort in Berlin. Dabei werden die Kräftewochenweise vom Hauptquartier in St. Augustin entsendet.Die für Berlin vorgesehene vierte Einheit der GSG9 soll im Schwerpunkt fürEinsätze mit nuklearen, biologischen und chemischen Kampfstoffen trainieren. DieEliteeinheit der Bundespolizei wird dafür um ein Drittel aufgestockt.Zur GSG9 gehören aktuell rund 400 Männer. Ein Kamerateam des rbb hat die GSG9 imSommer dieses Jahres begleitet und mit der Spezialeinheit in St. Augustin,Berlin und Israel gedreht.Die rbb-Dokumentation "GSG9 - Terror im Visier" von Patricia Corniciuc undMichael Götschenberg läuft am Montag, den 02.12.2019, um 23.00 Uhr in der ARD.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 RechercheMasurenallee 8 - 1414057 BerlinTel.: (030) 97 99 3-30333Fax: (030) 97 99 3-30309Mail: koordination@rbb-online.deInternet: www.rbb-online.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4455308OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell