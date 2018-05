Berlin (ots) - Die anstehende Fußball-WM lässt Moderatorin BarbaraSchöneberger (44) absolut kalt. Schöneberger outete sich am Montag(07.05. 2018) im rbb-Interview als WM-Ignorantin . Der rbb-WelleradioBERLIN 88,8 sagte sie: "Ich trau mich jetzt zum ersten Mal es zusagen - ich bin extrem uninteressiert am Thema Fußball." Dabei spieledie WM privat bei Ihr Zuhause sehr wohl eine Rolle in der Familie.Es kämen immer alle zu ihnen um zu gucken. "Der Fernseher stehtdraußen im Garten und es wird gegrillt", so die Moderatorin. Währenddie anderen die Spiele verfolgten, sei sie eher in der Küche zufinden. "Ich mach den Salat - trag die Platten rein und raus, hol dieWürstel, hol das Ketchup", sagte Schöneberger. Sie habe auch wichtigeSpiele verschlafen, gestand die Moderatorin.Schöneberger gehört nicht zu den Frauen, die beim Fußball fürgutaussehende Spielertypen wie zum Beispiel Mats Hummels schwärmen."Am allerschlimmsten" finde sie Frauen, die keine Ahnung von Fußballhaben und dann sagen, der Mats Hummels sei echt voll süß. "Da kriegich echt n'en Flitz."Am Freitag (11.05. Mai) erscheint das neue Album von BarbaraSchöneberger. Es heißt "Eine Frau gibt Auskunft". Am Sonnabend wirdSchöneberger wieder den deutschen Countdown für das Finale desEurovision Song Contest live von der Reeperbahn in Hamburgmoderieren.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgradioBerlin 88,8Chef vom DienstTel.: +49 (0)30 979 93-34 210Fax: +49 (0)30 979 93-34 219aktuell@radioberlin.deplanung@radioberlin.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell