rbb exklusiv: Franziskus-Krankenhaus in der Kritik

Berlin (ots) - Am katholischen Franziskus-Krankenhaus inBerlin-Tiergarten sind langjährige Mitarbeiter entlassen und teilsdurch Niedriglöhner ersetzt worden.Nach Recherchen des rbb wurden auf diese Weise arbeitsvertraglicheRichtlinien der Caritas umgangen. Das Franziskus-Krankenhaus gehörtseit November 2015 zum katholischen Elisabeth-Vinzenz-Verbund.Seitdem wurde erst Küchenpersonal und Diätberatern gekündigt, spätermussten die Physiotherapeuten gehen. Manche Mitarbeiter waren seitJahrzehnten im Franziskus beschäftigt, auf Grundlage vergleichsweiseguter Arbeitsrichtlinien des Caritas-Verbandes.Sozialpläne oder Abfindungsregelungen wurden den Gekündigtenzunächst nicht angeboten, mussten erst vor Gericht erstritten werden.Ihre Arbeit im Krankenhaus verrichten nun Angestellte vonServicegesellschaften, teils auf Mindestlohn-Niveau. DieseGesellschaften sind Beteiligungen des Elisabeth-Vinzenz-Verbunds.In einem Statement an den rbb verteidigt die Geschäftsführung ihrVorgehen: "Die Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen zwingen alleKrankenhausträger, nicht-medizinische Tätigkeiten undDienstleistungen an die dafür zur Verfügung stehenden Einnahmenanzugleichen, um eine wirtschaftliche Überlebensfähigkeit zugewährleisten". Das Franziskus-Krankenhaus schreibt rote Zahlen. DieGeschäftsführung verweist außerdem darauf, dass auch viele andereKliniken Dienstleistungen auslagern.Allerdings gelten für kirchliche Betriebe Sonderregeln: So siehtdas kirchliche Arbeitsrecht vor, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmerihr Verhältnis friedlich aushandeln - die Mitarbeiter dürfen nichtstreiken. Als gemeinnützige Betriebe genießen sie steuerlicheVorzüge. Und: sie erheben selbst einen hohen christlich-moralischenAnspruch. Für Manfred Ziegert, einen der gekündigtenPhysiotherapeuten, jetzt arbeitslos, klingt das "wie Hohn".