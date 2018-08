rbb-exklusiv: Frank Richter zu Chemnitz: Zivilgesellschaft muss saniert werden

Berlin (ots) - Der ehemalige Direktor der sächsischenLandeszentrale für politische Bildung, Frank Richter, sieht dieUrsache der aufgeheizten Stimmung in Chemnitz in einer schwachenZivilgesellschaft. Im ARD-Mittagsmagazin sagte er am Freitag: "Wenndie Emotionen so durchgehen, dann braucht man sehr, sehr viel Zeit,um das wieder zu beruhigen und zu versachlichen." Bei derFlüchtlingsintegration der vergangenen Jahre sei "vieles über diekommunalpolitische Basis hinweggegangen". Die große Politik habegroße Entscheidungen getroffen, die Praxis habe an der Basisgeleistet werden müssen."So wie wir die Straßen und Brücken einer Stadt bauen, so müssenwir auch die Zivilgesellschaft einer Stadt bauen," sagte der58-Jährige, der sich als unabhängiger Kandidat für das Amt desOberbürgermeisters in der sächsischen Stadt Meißen bewirbt. "Dieethische, die politische, die soziale Struktur einer Gesellschaft,gerade dort, wo die Zivilgesellschaft schwach ist, muss immer wiedererneuert und saniert werden."Wenn man diese Aufgabe angehe, könne man Bürgerschaftenzusammenführen, "die in solchen Extremsituationen stark genug sind,sich zur Wehr zu setzen gegen Rechtsextremisten, die so einfurchtbares Tötungsdelikt für sich missbrauchen wollen."Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgARD-MittagsmagazinTel.: 030 - 97993 - 55504mima@rbb-online.dewww.mittagsmagazin.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell