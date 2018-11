rbb exklusiv: Fall Khashoggi: FDP zweifelt an Nachhaltigkeit der Sanktionen gegen Saudi-Arabien

Berlin (ots) - Die Sanktionen der Bundesregierung im Fall desgetöteten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi stoßen aufZustimmung, unter anderem in den USA. Allerdings gibt es auch Zweifeldaran, dass dieser Kurs lange beibehalten wird.Der außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, BijanDjir-Sarai, sagte am Dienstag im Inforadio des rbb: "Wir werdensehen, das ist nun mal Realpolitik, dass der Fall Khashoggi inwenigen Monaten keine Rolle mehr spielen wird. Dafür istSaudi-Arabien wirtschaftlich und politisch zu wichtig und irgendwannwird der Punkt kommen, wo man die Symbolpolitik beiseitelegen undBusiness as usual wieder starten wird."Eine vollständige Aufklärung des Falls erwartet Djir-Sarai nicht.Die saudische Königsfamilie werde als "rote Linie" betrachtet unddeshalb - auch mit Blick auf die Stabilität im Land - nachMöglichkeit aus den Untersuchungen rausgehalten. Die "WashingtonPost" hatte berichtet, dass der US-Auslandsgeheimdienst CIA densaudischen Thronfolger Mohammed bin Salman hinter dem Mord vermute.Das saudi-arabische Außenministerium hat den Bericht zurückgewiesen.Mit Blick auf die Zusammenarbeit Deutschlands und anderer Partnermit Saudi-Arabien sprach Djir-Sarai im Inforadio von Heuchelei: "Ichfinde das gelegentlich ein Stück heuchlerisch, wenn man so tut, alshätte man erst durch den Fall Khashoggi erfahren, dass es inSaudi-Arabien schlimme Menschenrechtsverletzungen gibt. Nein, das hates auch vorher gegeben, das wird es auch danach geben." Darüberhinaus warf der FDP-Politiker Saudi-Arabien vor, seit Jahrzehnteneiner der größten Geldgeber für den Terrorismus und den Islamismus zusein. Auch deshalb müsse Europa auf eine werteorientierte undregelbasierte Politik achten.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell