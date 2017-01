rbb exklusiv: Fake News kaum zu verbieten - Deutscher Richterbund warnt vor Aktionismus

Berlin (ots) - Der Deutsche Richterbund erwartet kurzfristig trotzaller Diskussionen um "Fake News" keine wirklich Erfolgversprechenden Gesetzesänderungen.Im Interview mit dem ARD-Politikmagazin KONTRASTE erklärtBundesgeschäftsführer Sven Rebehn: "Ich bin immer skeptisch, wenn manein halbes Jahr vor der Bundestagswahl sagt, wir machen den ganzgroßen Wurf. Daran glaube ich nicht. Und nach den Informationen, diewir haben, wird da auch kein großer Wurf mehr kommen, der nunallumfassend Fake News in den Griff kriegt."Rebehn vermisst eine klare Definition, was unter Fake News zuverstehen sei. Es müsse deutlich zwischen strafbaren Handlungen undMeinungsäußerungen unterschieden werden. Letztere könnten zwarsachlich falsch sein, würden aber niemanden betreffen, beleidigenoder verleumden."Der Ruf, Fake News zu verbieten, der ist leichter getan, als erumzusetzen ist.", warnt der Deutsche Richterbund. Für die Betroffenensei es vor allem wichtig, dass sie einen Auskunftsanspruch gegenüberden Plattform-Betreibern erhielten, "um selbst zivilrechtlich gegenFake News vorgehen zu können." Hierfür brauche es auch dieVerpflichtung der Plattform-Betreiber, feste Ansprechpartnern imInland zu benennen, so Rebehn weiter. Falls bei einer entsprechendenGesetzesregelung in Zukunft Facebook und Co. auf Auskunftsersuchenreagieren müssen, könnten die bereits bestehendenStrafrechtsparagraphen konsequent angewendet werden.Auch das Ordnungsrecht, also Bußgeldbescheide z. B. nach § 118,Belästigung der Allgemeinheit, sollten gegen krasse Fake News wirksamsein: "Das wäre sicherlich eine Möglichkeit, nicht gleich mit demscharfen Schwert des Strafrechts zu kommen, sondern mit demOrdnungsrecht."Mehr dazu, Donnerstag 21.45 Uhr in Kontraste, ARDPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgKontrasteDas Magazin aus BerlinTelefon: +49 30 97993 22800Telefax: +49 30 97993 22809kontraste@rbb-online.dehttp://www.rbb-online.de/kontraste/Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell