rbb exklusiv: Fabian: Theater Cottbus setzt positives Zeichen

Berlin (ots) - Der Schauspieldirektor des Staatstheaters Cottbus,Jo Fabian, ist mit seiner Inszenierung von "Onkel Wanja" für denDeutschen Theaterpreis "Der Faust" nominiert.Der Preis wird am Sonnabend in Regensburg vergeben.Fabian sagte am Freitag dem rbb, er sehe allein schon in derNominierung eine Anerkennung. Das sei auch wichtig für das Image desTheaters. Cottbus rücke nun ein bisschen mehr ins Zentrum derWahrnehmung in Deutschland, und zwar mit einem positiven Signal.Das sagte Fabian im Rückblick auf die Konflikte am StaatstheaterCottbus in der vergangenen Spielzeit. Das Theater hatte sich imStreit von Generalmusikdirektor Evan Christ getrennt. Fabian sagte,er finde es in Ordnung, wenn man sich von Dingen, die einen davonabhalten, kreativ zu sein, trennt. Darin liege seiner Ansicht nachauch eine Chance.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgkulturradioTel.: +49 (0)30 979 93-33800 / -33810Fax: +49 (0)30 979 93-33809steffen.brueck@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell